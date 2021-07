Concessione A22, gara europea o nuova mini proroga?

Scade a mezzanotte la concessione di Autobrennero. E sulla futura gestione dell'Autostrada del Brennero non ci sono ancora certezze

A mezzanotte scade la proroga della concessione per la A22. E sulla futura gestione dell'Autostrada del Brennero non ci sono ancora certezze.



I soci privati non sono stati liquidati - una partita da 70 milioni di euro - e quindi non si è concretizzata la creazione di una società tutta pubblica per l'affidamento diretto di una nuova concessione.



Se si apre la strada della gara europea, si apre anche uno scenario sconosciuto: da segnalare le parole del presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, che ha smentito la volontà di una scalata ostile della società Autobrennero.



Società che nel 2020 ha pagato imposte e canoni per circa 134 milioni di euro. Gettito che resta in gran parte sul territorio in cui ha sede A22, cioè a Trento: 950 i dipendenti.



Fonti parlamentari dicono che si fa strada un'ultima proroga della concessione (come accaduto per 7 anni) ma per un breve periodo, fino a ottobre. Così si avrebbe il tempo di regolamentare la nuova governance della società.



Non un'operazione immediata: l'emendamento con la proroga deve essere inserito in uno dei decreti legge in conversione ad agosto.



Sulla questione Autobrennero non si sono comunque pronunciati in queste ore i presidenti delle due Provincie autonome.