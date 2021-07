Da Tokyo a Trento: in autunno torna il Festival dello Sport

L'assessore Failoni ha invitato tutti a vaccinarsi perché "potrebbe darsi che a ottobre saremo tutti tenuti ad avere il green pass"

Tornerà in presenza il Festival dello Sport, dal 7 al 10 ottobre. Presentata la quarta edizione di un evento che accende i riflettori su Trento e che, sperano gli organizzatori, porterà qui anche gente da fuori. Anche per questo l'assessore Roberto Failoni ha esordito invitando tutti a vaccinarsi. "Potrebbe darsi che a ottobre saremo tutti tenuti ad avere il green pass per partecipare agli eventi" ha detto.



Il titolo di questa edizione sarà l'Attimo Vincente, e i grandi campioni saranno chiamati a raccontare il momento della conquista della vittoria, quell'attimo in cui si scarica l'adrenalina e si capitalizzano i sacrifici di una vita.



Il presidente del Coni Malagò ha spiegato che il Trentino è un modello di riferimento per tutto il Paese, per la capacità di sostenere sempre lo sport e nell'organizzazione degli eventi. La grande attesa sarà quest'anno per gli atleti ora impegnati alle Olimpiadi di Tokio, un grande evento che il mondo guarda non senza preoccupazione.



Nel video il servizio di Cristiana Raffa.