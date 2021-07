Nel 2020 alla Difensora civica tante richieste su pandemia e case di riposo

La Difensora civica del Trentino Gianna Morandi ha presentato la relazione 2020: le restrizioni hanno impedito il contatto diretto con i cittadini ma molti hanno chiesto chiarezza sui dpcm e sulla chiusura alle visite nelle rsa

di Maddalena Boggiano

Il 2020 è stato un anno difficile anche per Gianna Morandi, la Difensora civica della Provincia di Trento: l'attività dell'ufficio non si è mai fermata, ma le restrizioni hanno impedito il fondamentale contatto diretto con i cittadini. 468 i fascicoli aperti, circa 200 in meno rispetto all'anno precedente, 521 quelli chiusi. Ma la pandemia ha fatto irruzione anche nelle richieste arrivate all'ufficio: "I cittadini chi hanno chiesto di tutto - ha spiegato Morandi - ma soprattutto come presentare ricorso contro le sanzioni per la violazione delle restrizioni anticontagio".



I casi specifici sono diversi: dalla signora multata per aver fatto spesa in un supermercato lontano da casa a chi voleva contestare la legittimità dei Dpcm, dal caso di chi, dopo un tampone di guarigione dal covid, è rimasto imbrigliato nella burocrazia e recluso in casa alla situazione nelle rsa: molti i familiari degli ospiti che si sono rivolti all'ufficio della Difensora civica per contestare il divieto di visite nelle strutture.



In quest'ultimo caso la Difensora civica ha potuto fare poco, visto il rigore di leggi e regolamenti. Per quanto riguarda le materie trattate nel 2020 circa la metà si riferisce a questioni di ordinamento, dall'accesso agli atti alla trasparenza alle materie tributarie, seguita da territorio e ambiente, servizi sociali e culturali ed economia e lavoro.