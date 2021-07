Il Cagliari in ritiro a Pejo e i tifosi arrivano da ogni parte d'Italia

Grande entusiasmo per la squadra rossoblù che resterà in Trentino fino a sabato 24

In Val di Pejo, il Cagliari si ossigena per la nuova stagione agonistica. Quella terminata quasi due mesi fa è stata assai tribolata, con una salvezza raggiunta dopo una clamorosa rimonta. L'allenatore Semplici pone come primo obiettivo la salvezza poi, come sempre, sarà il campo a parlare. Intanto grande entusiasmo della tifoseria sarda che sogna un piazzamento in Europa e ha raggiunto in gran massa la località trentina