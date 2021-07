A Molveno torna Molvius, il mostro verde del lago

Fino al 12 luglio a Molveno va in scena "Molvius. Storie riflesse sul lago", uno spettacolo con animazioni 3d e laser, unito a intrattenimento per bambini e famiglie

di Maddalena Boggiano

Un mostro verde, con una lunga coda, denti appuntiti e calzini a righe bianche e rosse. Si chiama Molvius ed è un mostro che non fa paura e abita nelle acque del lago di Molveno.



Nato dalla penna di Nadia Groff fino al 12 luglio tornerà a mostrarsi ogni sera, al calare del buio, per raccontare la sua storia.



E lo fa con uno spettacolo ricco di effetti speciali, tra laser, proiezioni 3d e i magici riflessi delle acque del lago.



La rassegna dal titolo "Molvius. Storie Riflesse in un lago", organizzata da Impact Hub Trentino, è ricca anche di altri appuntamenti: sulla spiaggia, prima dell'arrivo di Molvius, si alternano animazioni teatrali e circensi dedicate alle famiglie mentre dopo il saluto del mostro verde il lungolago si trasforma in una platea per il cinema solare itinerante.