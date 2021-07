Piccoli imprenditori stranieri, sempre di più in Trentino

Nell'ultimo decennio le imprese straniere sono cresciute in Trentino del 25%, mentre le imprese in generale sono diminuite del 3%. Dati della Camera di Commercio

Crescono le imprese degli stranieri in Trentino, un aumento del 6,8% nel primo semestre 2021 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Voglia di fare e un territorio accogliente sono gli ingredienti.



Un trend positivo soprattutto osservandolo su più anni, spiega Giovanni Bort, presidente della Camera di Commercio di Trento che precisa che "nell'ultimo decennio le imprese straniere sono cresciute del 25%, mentre le imprese in generale sono diminuite del 3%".



In testa gli albanesi, seguiti dai romeni ma anche gli svizzeri si stanno affacciando. Sartorie, edilizia, bar e ristoranti i settori che li vedono maggiormente in prima linea.



Nel video il servizio e le voci raccolte da Cristiana Raffa.