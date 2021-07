Stava, la Fondazione coinvolge i giovani: "E' il nostro ponte Morandi"

Per il 36° anniversario un percorso della memoria dedicato ai ragazzi che nel 1985 non erano ancora nati: "Devono imparare il rispetto e la tutela del territorio"

di Andrea Selva

Ore 12.22, l'ora esatta in cui la valanga di fango seminò morte e distruzione nella valle di Stava. Era il 19 luglio del 1985. Trentasei anni dopo è il giorno della memoria. Il presidente della Fondazione, Graziano Lucchi: "Stava è il ponte Morandi di oltre 30 anni fa. La ricerca del profitto fine a sé stessa, la sottovalutazione del rischio, la mancata attenzione alla gestione delle opere".



Con 268 morti, Stava fu la più grave tragedia civile del Trentino, una delle peggiori in Italia, innescata dagli errori dell'uomo. Abbiamo imparato la lezione? "Nel Trentino sicuramente l'attenzione all'utilizzo del territorio dopo Stava è diversa", dice Lucchi.



Per questo anniversario la Fondazione ha allestito un percorso speciale, dedicato ai giovani che in quel 1985 ancora non erano nati, come spiega il direttore Michele Longo: "Conoscono poco Stava ma hanno molto interesse e curiosità nel conoscere quello che sta dietro Stava ed è questo che vuole raccontare la fondazione con questo nuovo allestimento intitolato "Dove Stava una valle".



Negli anni la Natura ha rimarginato le ferite provocate dall'uomo e in valle di Fiemme la sciagura di Stava viene raccontata dai genitori ai figli, come è avvenuto per Angelica Trettel, classe 2003, volontaria al centro informazioni: "Per me Stava è il racconto di mio padre che racconta sempre - a me e mia sorella - di quando era piccolo e ha schivato la tragedia. Ce lo dice sempre e questa cosa mi è rimasta molto impressa".