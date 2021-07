Tgr in 60 secondi del 23 luglio 2021

L'aggiornamento Covid e vaccinazioni, il maltempo in arrivo e la vertenza sindacale Ricicla nel Tgr in 60 secondi. Le ultime notizie in un minuto

Personale scolastico trentino vaccinato al 67%; mancano all'appello 4300 persone. In particolare negli asili nido un'educatrice su cinque è stata contagiata; una su due non ha prenotato il vaccino.

54 nuovi positivi oggi in Trentino; cala da 4 a 3 il numero dei ricoverati per Coronavirus. 

Focolaio covid in un albergo di Brentonico: 10 piccoli ospiti positivi. Tutti rimandati a casa, l'hotel riaprirà dopo la sanificazione.

44 lavoratori africani impiegati da anni alla Ricicla di Lavis con contratti rinnovati di mese in mese: una situazione paradossale, ma legale. Comune e sindacati in campo per promuovere la stabilizzazione.

400 ettari di vigneti colpiti dalla grandine in Rotaliana; danneggiati anche i meleti della val di non. Vento e grandine previsti anche nei prossimi giorni. Prudenza nelle escursioni in montagna.