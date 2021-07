Tgr in 60 secondi del 29 luglio 2021

In primo piano: in Primiero perdono la vita un escursionista e una turista investita; i dati Covid19; consiglio provinciale; sicurezza sul lavoro

E' morta l'anziana di 86 anni, turista bolognese, investita da un'auto a Transacqua, nel Primiero. La donna stava rientrando in albergo. L'investitore è uno del posto. Indagano i carabinieri



E sempre in Primiero un uomo è morto sulle Pale di S.Martino. L'uomo è caduto per 50 metri in un canalone nei pressi del rifugio Velo della Madonna



Prosegue a rilento l'assestamento di bilancio in Consiglio provinciale. Scontro sulla riforma delle concessioni idroelettriche. L'opposizione e anche Fratelli d'Italia chiedono di cancellarla



Il concerto di Vasco Rossi. Il comune a Trento si dice pronto a collaborare per l'organizzazione ma non a intitolare una via. Sull'evento perplessità dei sindacati



Negozi più sicuri. L'ente bilaterale del terziario trentino ha firmato una convenzione con l'associazione lavoro e sicurezza dei sindacati per migliorare il settore. Previsto un consulente per le piccole aziende

Sale il numero dei positivi da covid 19 in Trentino. Nell'ultimo aggiornamento sono 45 su oltre 1750 tampni, stabili i ricoverati 6, nessuno in rianimazione.