Tgr in 60 secondi del 7 luglio 2021

Dimesso l'ultimo paziente Covid in ospedale; staffetta in Regione, Fugatti è presidente. Rsa e visite; queste e altre notizie raccontate in un minuto nel Tgr in 60 secondi

Ospedali trentini finalmente Covid free: dimesso l'ultimo paziente. Nessun decesso e quattro nuovi contagi.

Maurizio Fugatti è stato eletto presidente della Regione Trentino Alto Adige. Si è compiuta la staffetta con Kompatscher disturbata - nella seduta di giugno - dalle polemiche in aula.

Rsa e visite: modalità e orari cambiano a seconda delle caratteristiche strutturali delle residenze, spiega la presidente Upipa. Ma intanto un dipendente su cinque nelle case di riposo non è vaccinato.

Ginecologa scomparsa: sei dottoresse di ostetricia stanno valutando l'azione legale. Intanto continua al Santa Chiara l'ispezione ministeriale e le audizioni dell'Ordine fra i medici.

Ad Arco uno dei principali produttori al mondo di anfore per vino, una antica tecnica di conservazione sempre più spesso recuperata nelle moderne cantine