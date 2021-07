Tgr in 60 secondi del 17 luglio 2021

In primo piano: sanità e lunghe attese; i numeri del Covid; messe nelle Rsa; protesta contro il depuratore; ritiro trentino per le squadre di A

Preso d'assalto il cup della sanità trentina: per molti impossibile prendere la linea. C'è da recuperare un pesante arretrato di visite e prestazioni che il Covid ha ritardato. E la Consulta per la Salute lancia l'allarme.

- - - - - - - - - - - - - - -

In Trentino zero decessi, un nuovo ricovero e 26 contagi su 1.959 tamponi. In ospedale i pazienti sono due, uno in rianimazione. Le autorità sanitarie rinnovano l'appello a vaccinarsi.

- - - - - - - - - - - - - - -

Nelle Rsa trentine messe in ricordo delle vittime del Covid e un ringraziamento a chi è in prima linea per fronteggiare questa lunga emergenza.

- - - - - - - - - - - - - - -

A Linfano di Arco la protesta dei residenti contro il depuratore e gli sversamenti di liquame nelle campagne. Chiedono che le vasche vengano coperte e l'impianto ammodernato.

- - - - - - - - - - - - - - -

Calcio. Si va completando il quadro delle squadre di serie A che hanno scelto il Trentino. Dopo Verona a Mezzano, Napoli a Dimaro, Cagliari a Pejo e Bologna a Pinzolo, è la volta della Fiorentina a Moena e dello Spezia a Ronzone.