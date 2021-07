Tgr in 60 secondi del 20 luglio 2021

L'intervista col primario di rianimazione di Rovereto; i lavori alla BLM group Arena; il giudizio sugli asili nido di Trento. Alcune delle notizie che vi raccontiamo in un minuto nel Tgr in 60 secondi

Il vaccino resta l'unico modo per uscire dalla pandemia; lo ribadisce il primario di anestesia di Rovereto Giovanni Pedrotti. E' vero- dice - che un vaccinato si può ammalare ma in modo leggero.

Intanto cresce la curva dei contagi in Trentino: 31 nuovi casi. Fortunatamente nessun decesso e terapie intensive vuote.

Nove: è questo il voto assegnato agli asili nido di Trento dalle famiglie che chiedono però maggiore estensione negli orari .

Si rialimenta la speranza per Chico Forti: è stato trasferito in una struttura riservata ai detenuti destinati all'accompagnamento in patria alla fine della loro pena.

Cantiere per ampliare a cinquemila posti la BLM Group Arena ma le squadre di basket e volley di serie A chiedono soluzioni alternative per poter continuare a giocare.

Lo sci alpinismo entra nel programma olimpico di Milano-Cortina 2026. Madonna di Campiglio candidata ad ospitare le competizioni delle prossime Olimpiadi.