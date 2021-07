Tgr in 60 secondi del 31 luglio 2021

A22 e scadenza concessione; vaccini e Covid; Nas al Santa Chiara; il destino incerto del rifugio Tonini; imprese straniere in aumento

Scade a mezzanotte la concessione di Autobrennero. Si dovrà capire se si andrà a gara europea ma a Roma si lavora già a una nuova mini proroga.



"I vaccini hanno quasi annullato la mortalità legata al Covid". Lo dice il direttore generale dell'azienda sanitaria trentina, Antonio Ferro che agli operatori no vax ribadisce: "Le sospensioni scatteranno da metà agosto".



Covid in Trentino. 34 i nuovi positivi su 2.130 tamponi. Nessun decesso. Salgono a 8 i pazienti in ospedale, nessuno in rianimazione.



I Nas all'ospedale Santa Chiara di Trento. Verifiche e controlli per far luce sulla scomparsa della dottoressa Sara Pedri.



Si allontana la ricostruzione del rifugio Tonini. Il progetto della Sat è stato respinto dal Consiglio comunale di Baselga di Piné.



In aumento il numero degli imprenditori stranieri in Trentino. Negli ultimi dieci anni - dice la Camera di Commercio - queste piccole imprese sono cresciute del 25%.