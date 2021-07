Il Verona calcio a Mezzano di Primiero con l'obiettivo salvezza in serie A

La squadra gialloblù, allenata da Eusebio Di Francesco, in ritiro estivo nella ridente località trentina

Obiettivo primario la salvezza in serie A. L'Hellas Verona si prepara per raggiungere tale traguardo svolgendo il ritiro estivo a Mezzano di Primiero dove resterà fino al 24 luglio. Non si vola con i pensieri dunque troppo in alto, tipo Europa, bensì si ragiona solo a mantenere la massima categoria. A guidare la truppa gialloblù è arrivato l'allenatore Eusebio Di Francesco, alla sua prima esperienza in Veneto, mai neanche da giocatore si è fermato in tale regione