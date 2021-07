Trentino Volley, il ritorno del kaiser Matey Kaziyski

Il campione bulgaro e storico capitano, 36 anni, indosserà la maglia numero uno. Per lui un contratto biennale

di Laura Galassi

Matey Kaziyski sorride sotto la mascherina mentre indica in bacheca il primo trofeo - ormai un po' arrugginito - vinto con la Trentino Volley. Era la stagione 2007/2008. Da allora altri 14 titoli si sono aggiunti al suo palmares gialloblu. Anni di vittorie, di addii e di ritorni.



Perché Trento è sempre rimasta la sua casa. Storico capitano e miglior marcatore, a 36 anni Kaziyski si riprende la maglia numero 1 che era stata messa in cassaforte per lui.



Nella sua nona stagione a Trento, il bulgaro sarà il faro e la colonna di una squadra rivoluzionata, dopo l'addio dei grandi nomi. Le responsabilità però non lo spaventano.



Con la Trentino Volley ha un contratto biennale. Anagrafe permettendo, il Kaiser vuole ancora lasciare il segno perché il sapore di quel primo scudetto regalato alla città, dopo 14 anni, è ancora forte.