Ciliegie, quasi terminato il raccolto in Trentino. Primo bilancio

Il raccolto in Val di Non terminerà a fine mese. In Valsugana produzione dimezzata dalle gelate

Sui banchi della frutta il costo delle ciliegie trentine varia tra i sette e i nove euro al kg. Frutta - dicono i produttori - di alta qualità, da qui i prezzi un po' più alti.

La raccolta delle ciliegie è già quasi ultimata nella zona di Susà di Pergine, dove opera la cooperativa dei piccoli frutti S.Orsola. Raccolta quest'anno leggermente posticipata. Si tratta di una produzione di 300 tonnellate, quasi dimezzata dalle gelate tra fine marzo e aprile.

La qualità invece è buona sia della varietà "Kordia" che delle "Regina".

Il prodotto della S.Orsola viene interamente venduto sul mercato nazionale.

E in questi giorni è iniziata la raccolta delle ciliegie in Val di Non, un centinaio di ettari, produttori che fanno capo a Melinda che commercializza 1500 tonnellate di prodotto.

Le ciliegie, essendo coltivate ad una altitudine maggiore e più tardive, hanno risentito meno in questo caso delle gelate. La raccolta in val di Non si concluderà a fine luglio.

Melinda copre il mercato nazionale ma si posiziona anche all'estero. La ciliegia non viene conservata e arriva nel giro di poche settimane sulle tavole dei consumatori.