Alto Garda, stato di calamità per i comuni colpiti dal maltempo

La decisione della giunta provinciale trentina, dopo il sopralluogo con i tecnici della Protezione civile

Continuano sul Garda gli interventi di ripristino dopo la violenta tempesta che il 13 luglio ha colpito Riva, Torbole e Arco. Edifici scoperchiati, coltivazioni compromesse, alberi secolari abbattuti e non solo, tra i maggiori danni registrati.



I sindaci dei tre comuni hanno accompagnato il presidente Fugatti e il capo della protezione civile, Raffele De Col, in un attento sopralluogo.



Ad esito del sopralluogo, la giunta provinciale ha decretato lo stato di calamità per i comuni colpiti, anche fra il 7 e l'8 luglio. L'elenco comprende i comuni di Arco, Dro, Nago-Torbole, Riva del Garda, Frassilongo, Levico Terme, Bieno, Borgo Valsugana, Carzano, Castel Ivano, Castelnuovo, Castello Tesino, Cinte Tesino, Grigno, Novaledo, Ospedaletto, Pieve Tesino, Roncegno Terme, Ronchi Valsugana, Samone, Scurelle, Telve, Telve di Sopra, Torcegno, Folgaria, Lavarone, Luserna e Trento