Orsi, corteo degli animalisti lungo le strade del centro di Trento

Annunciato l'arrivo di simpatizzanti da tutta Italia, ma in Piazza Dante c'era una sessantina di attivisti. Dorigatti (Oipa): "Ci stiamo organizzando, andremo a manifestare anche là dove stanno arrivando i turisti"

Una manifestazione itinerante in difesa della libertà degli orsi sulle montagne trentine. E' quella organizzata da Assemblea antispecista e Centro sociale Bruno a Trento, cui hanno aderito tra gli altri Lega anti-vivisezione e Oipa.



Annunciato l'arrivo di simpatizzanti da tutta Italia, per protestare contro l'approvazione definitiva delle linee guida della Giunta provinciale in materia di gestione dei grandi carnivori. In Piazza Dante c'era una sessantina di attivisti.



Secondo loro, il presidente Fugatti ora avrebbe potere di vita e di morte sui plantigradi troppo 'confidenti'. Critiche al ministro della transizione ecologica Cingolani, ma anche ad agricoltori e Coldiretti, in un fronte comune con Oipa.



Ornella Dorigatti, delegata Oipa per il Trentino, lancia un messaggio agli allevatori: "Devono imparare a chiudere gli animali nelle stalle e mettere in pratica anche loro il rischio d'impresa che c'è quando si fa questo tipo di lavoro".



Il corteo si è mosso lungo via Pozzo e via Cavour, facendo tappa in piazza Duomo, sotto gli occhi attenti delle forze dell'ordine e gli sguardi stupiti dei passanti. Da lì in piazza Fiera e poi arrivo alle Albere,



All'ipotesi di una manifestazione nei luoghi di vita degli orsi, Dorigatti si mostra possibilista: "Ci stiamo organizzando. Ci arriviamo, piano piano la faremo. Adesso è estate, i turisti stanno arrivando e ci saremo anche noi là".