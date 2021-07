Italbasket, nell'impresa di Belgrado gioiscono anche Trainotti e Molin

Con la nazionale azzurra a Tokyo ci saranno anche il coach di Aquila basket Lele Molin e il GM Salvatore Trainotti

La grande impresa della Nazionale di basket che ha sconfitto la Serbia a Belgrado, staccando il pass per le Olimpiadi dopo 17 anni di assenza.

A Tokyo andranno anche l'allenatore dell'Aquila Lele Molin, assistente del commissario tecnico Sacchetti, e il general manager Salvatore Trainotti, capo delegazione della vincente spedizione azzurra.



In questa intervista Trainotti spiega come la vittoria di gruppo della nazionale abbia preso le mosse dal ritiro in Trentino, e come la "cultura Aquila Basket" possa essere un elemento vincente anche per gli azzurri.