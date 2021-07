Da Lavis fino a Padova, casi di caporalato in Grafica Veneta

Terribili le condizioni di lavoro di una ventina di pakistani, assunti da una società trentina, poi impiegati in Veneto nella logistica. Arrestati 5 connazionali

Sfruttati con turni da 12 ore pagati a 4,50 euro all'ora. E poi picchiati, legati e derubati di documenti e cellulari se osavano ribellarsi.

Erano condizioni di semi-schiavitù quelle in cui venivano tenuti una ventina di lavoratori pakistani dipendenti di un'azienda di Lavis - la Bm service - che si occupa del confezionamento di prodotti editoriali. Manodopera impiegata nei magazzini di Grafica Veneta.

Secondo gli inquirenti i vertici del colosso dell'editoria di Trebaseleghe, erano a conoscenza delle condizioni di lavoro. Ai domiciliari l'amministratore delegato e il responsabile della sicurezza.

In carcere per caporalato 5 cittadini pakistani, i due proprietari della società di Lavis e i loro fedelissimi.

Terribili i dettagli sulla vita dei lavoratori, molti dei quali appena arrivati in Italia. Prelevati all'alba, venivano riportati in serata in due abitazioni nelle vicinanze dell'azienda in Veneto, dove vivevano ammassati e sorvegliati, come spiega il procuratore di Padova Antonio Cappelleri