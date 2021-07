Arriva Vasco e il Trentino si rilancia. Ma restano domande e dubbi

Il concerto fa immaginare un riposizionamento dell'offerta turistica, puntando alla musica. Si pensa a una ricaduta di 15 - 20 milioni di euro

"E' dal 1983 che non suono a Trento" - ha scritto Vasco Rossi sui social lunedì - "Il 20 maggio 2022 inaugureremo la "Trentino Music Arena".

Poche parole che hanno ribaltato l'agenda delle notizie locali. Il nuovo spazio sarà in grado di accogliere 120mila persone, a San Vincenzo, Trento Sud.

Arriveranno fan da tutta Italia e anche da fuori, allo storico concerto di Modena parteciparono in 220mila 2 anni fa. La metà dei biglietti sarà riservata agli abitanti dell'Euregio. Si prevede una ricaduta economica sul territorio tra i 15 e i 20 milioni di euro, a fronte di un investimento della PAT, nella sola area di San Vincenzo, di 1 milione e mezzo. Sono11 ettari di spazio pianeggiante che dal prossimo anno diventeranno il simbolo di un "riposizionamento" della vocazione turistica del Trentino, così ha precisato Maurizio Rossini AD di Trentino Marketing.

Si attende uno staff di produzione di circa 200 persone e poi fino a 3mila addetti, gran parte locali, che lavoreranno al contorno.