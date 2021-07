Coworking, a Mezzana spazi attrezzati per turisti lavoratori e residenti

Le postazioni negli spazi non più utilizzati delle casse rurali: banda larga, sala riunioni per videoconferenze, monitor e tastiere e sala relax

Si scrive "coworking in cooperazione", si legge spazi di lavoro condivisi messi a disposizione nei locali non più utilizzati delle casse rurali, in particolare a seguito di fusioni.



L'ultimo inaugurato a Mezzana, al piano superiore della Rurale Val di Sole, dopo quelli già aperti a Ledro, Levico Terme e Tenna.



Connessione a banda larga, sala riunioni per le videoconferenze, monitor e tastiere cui collegare il proprio portatile, senza dimenticare lo spazio relax. Il tutto prenotabile facilmente con un'app sul proprio smartphone.



L'idea è rispondere ai nuovi bisogni e alle nuove modalità di il lavoro, che la pandemia ha accelerato.



Tra i primi a usufruire del servizio, Alessio Stellati, rientrato in Italia da Londra e che sta trascorrendo con la moglie un periodo di vacanza e lavoro in Val di Sole.



Non solo turisti lavoratori e nomadi digitali, gli altri destinatari dell'iniziativa sono i rsidenti delle valli, con l'obietti - illustrato al presidente della cooperazione Roberto Simoni - di "avvicinare le periferie al centro consentendo a tante persone che qui vivono di poter svolgere il proprio lavoro al meglio e con nuove modalità".