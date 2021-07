La crisi della sanità trentina: oggi il faccia a faccia

Dopo le dimissioni del direttore Benetollo. Attesi per domani gli ispettori inviati dal Ministero per far luce sulla situazione del reparto ginecologia del Santa Chiara

Una delibera di quattro pagine, firmata 7 giugno, per rinnovare l'incarico al dottor Saverio Tateo, primario di ginecologia al Santa Chiara di Trento, reparto al centro dell'attenzione dopo la scomparsa della giovane ginecologa Sara Pedri.

Ecco il documento dell'Azienda sanitaria che ha aperto la crisi della sanità trentina, con il direttore generale Pier Paolo Benetollo che ha rimesso il mandato nelle mani della giunta provinciale.

Per Benetollo queste sono ore cruciali.

Nessuna notizia, finora, dell'incontro, decisivo, che era stato annunciato con la giunta provinciale, solo le parole dell'assessora Stefania Segnana che nelle scorse ore ha ribadito la fiducia al dirigente.

Per la sanità trentina è un momento molto delicato: un'eventuale rottura con Benetollo rappresenterebbe il secondo cambio al vertice dell'Azienda sanitaria di Trento, nei mesi difficilissimi della pandemia, dopo l'addio - esattamente un anno fa - dell'ex direttore Paolo Bordon.

E intanto a Trento, nel reparto guidato dal primario Tateo, sono attesi gli ispettori del ministero con l'obiettivo di chiarire le condizioni di lavoro e i rapporti tra il personale. Un'indagine che si aggiunge all'indagine interna già avviata dall'Azienda sanitaria.