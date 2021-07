Cup online. Da quando gestisce le vaccinazioni, decuplicate le prenotazioni

Gestito da una società privata trentina, il sistema di prenotazioni dell'azienda sanitaria di Trento ha dovuto adeguare strumenti e personale alla pandemia

Abbiamo avuto praticamente tutti a che farne, il sistema di prenotazione online per i vaccini dell'azienda sanitaria.

La gestione a una azienda specializzata. Anche per loro non è stata una sfida semplice. La sede in un anonimo edificio a Trento Sud, ma è dai suoi sistemi informatici che passano tutte le prenotazioni ai vaccini anti covid-19.

Che hanno causato un aumento del flusso di richieste di quasi dieci volte.

A gennaio, prima della campagna vaccinale gli accessi erano 23mila al mese, ad aprile sono stati quasi 200mila. Sono state 22 le campagne vaccini per categorie e classi di età lanciate finora, 257mila le persone prenotate.