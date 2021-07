Disinnesco bomba ad Ala, domenica asse del Brennero interrotto

L'ordigno bellico americano è in località Sdruzzinà: prima dell'alba, l'evacuazione di circa 700 abitanti fra Ala e Avio. Chiuse per alcune ore le statali, l'autostrada del Brennero e la ferrovia

Domenica 25 luglio, il corridoio della valle dell'Adige sarà bloccato, da nord a sud, per il disinnesco di una bomba d'aereo americana della seconda guerra mondiale riaffiorata quasi 80 anni dopo nel fiume a Sdruzzinà.



Dalle ore 7 alla fine delle operazioni, statali chiuse fra Ala e Avio e verso Sega di Ala. Chiusa dalle 6.45, anche l'autostrada del Brennero fra Rovereto Sud e Affi. Dalle 6.30 alle 10.30 sospesi i treni fra Rovereto e Peri ma senza autobus sostitutivi, proprio a causa del blocco della viabilità.



Sul posto, opereranno i militari del secondo Reggimento genio guastatori della Brigata Alpina Julia, di stanza a Trento, comandato dal colonnello Michele Quarto.



Fra Ala e Avio, circa 700 i residenti che dovranno lasciare la zona entro le 7 e per tutta la durata del disinnesco. Un centro di accoglienza sarà allestito dalla Protezione Civile trentina alla scuola media di Ala. Una sirena avviserà quando l'operazione sarà conclusa, mentre l'ordigno sarà fatto brillare in una cava di Pilcante.