Ferro presenta la nuova squadra, all'insegna della continuità

Dopo la nomina a direttore generale facente funzioni, annunciati i nuovi incarichi di vertice dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari

Il direttore facente funzioni, Antonio Ferro, ha illustrato la nuova dirigenza dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari all'insegna della continuità, tanto che rientrerà in campo anche l'ex direttore generale Pier Paolo Benetollo.



Quest'ultimo, che si trova al momento in ferie, aveva rimesso il mandato per aver rinnovato l'incarico a Saverio Tateo, primario del reparto in cui lavorava la ginecologa Sara Pedri scomparsa il 4 marzo. Da lunedì prossimo Benetollo tornerà con un nuovo incarico, dirigerà il Servizio Ospedaliero Provinciale.



Ferro si è detto certo della condotta specchiata di Benetollo e si sente rassicurato dal poterlo riavere nella squadra.



Come direttore amministrativo è confermato Andrea Anselmo, Giuliano Brunori - già primario di nefrologia - sarà direttore sanitario, Gino Gobber dirigerà l'integrazione socio-sanitaria. A Simona Sforzin è stato affidato il servizio territoriale, mentre Maria Grazia Zuccali guiderà il dipartimento di prevenzione.



"E' più importante la continuità rispetto agli obiettivi organizzativi che sono stati dati dalla giunta", il primo commento di Ferro su come andrà avanti il monitoraggio su quello che non ha funzionato, risponde così: "metteremo a regime gli strumenti che sono già in azienda per poter mettere in evidenza situazioni su cui dobbiamo lavorare".

Il neo direttore ha poi aggiunto che darà un input sull'importanza dell'ascolto, attraverso "un piano di lavoro per poter arrivare a questi obiettivi".



Entro l'anno è stato poi annunciato il bando per la selezione del nuovo direttore generale.