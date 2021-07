Tre grandinate in una settimana, danneggiati 1200 ettari di frutteti

Tre eventi atmosferici disastrosi per l'economia trentina hanno danneggiato oltre 1200 ettari di frutteti dalla Val di Non all'Alta Valsugana. La conta dei danni nelle parole del presidente di Coldiretti Gianluca Barbacovi

Il presidente di Coldiretti Gianluca Barbacovi dopo tre grandinate cadute in meno di sette giorni in Trentino fa una prima stima dei danni per l'agricoltura. Pesantissimo il bilancio soprattutto in Val di Non, Piana Rotaliana e in Alta Valsugana