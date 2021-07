Alberghi, arrivano le disdette

A rinunciare alle vacanze in albergo sono soprattutto le famiglie con bambini. Sono i primi effetti del Green pass sul turismo. Gli albergatori trentini si aspettano perdite fino al 40%

In Trentino piovono disdette dopo l'annuncio dell'introduzione del green pass dal 6 agosto. Penalizzate le famiglie con figli, costrette a fare un tampone ogni 48 ore per accedere al ristorante con un costo non indifferente.

"Dopo un inverno nero - dice il presidente di Asat Battaiola - le regole annunciate a luglio ci schiacciano".