Susanna Tartaro a Levico con la sua ultima fatica editoriale

Nell'ambito del progetto culturale estivo " Levico incontra gli autori, rassegna letteraria di montagna, vita e poesia", Susanna Tartaro ha presentato il suo ultimo romanzo, " La non mamma".

di Luciano Tramarini

Prosegue con crescente successo il festival letterario "Levico incontra gli autori", giunto alla sesta edizione e già punto di riferimento non solo in Valsugana.

24 ospiti, 18 incontri 3 dei quali dedicati ai più piccoli tra luglio e agosto, a scandire l'estate a Levico Terme con le novità librarie dell'anno. La scrittrice Susanna Tartaro ha presentato nel matinée al forte Colle delle benne la sua ultima fatica, "La non mamma" ad un pubblico di appassionati, cittadini e turisti.



Natura, accoglienza e cultura contraddistinguono l'offerta turistica di Levico Terme.

L' importanza della rassegna culturale che si svolge en plein air, dal centro della cittadina al parco secolare, dall'altopiano di Vezzena al forte Colle delle benne, è sottolineata dal presidente del Consiglio Comunale, Enzo Latino