Pioggia e vento flagellano l'Alto Garda

Alberi abbattuti, tetti scoperchiati, bufera sul lago. Danni e paura. Un ferito lieve, un turista colpito da una tenda a Riva del Garda

di Andrea Selva

Erano passate da poco le 14 quando dal lago di Garda sono arrivate raffiche di vento fortissime. Poi il nubifragio, che ha sorpreso i turisti impauriti: tavolini e sedie dei caffè portati dal vento come foglie, piante abbattute, tetti scoperchiati e allagamenti in tutto l'Alto Garda. Anche la cartiera è finita sott'acqua.



Al campeggio Al Cor di Torbole l'incredibile immagine di un camper ruote all'aria, sollevato dalle radici di un albero piegato dal vento. Danni anche al centro surf, con barche e tavole finite nel lago. In serata si contava solo un ferito: un turista tedesco colpito dalla tenda di un negozio a Riva. Poteva andare molto peggio.



Il sindaco di Arco, Alessandro Betta ha parlato di un'ondata di maltempo impressionante: 60 millimetri d'acqua in poco più di un'ora. Tantissime le piante abbattute dalle raffiche. Un evento improvviso che - ha detto - non è stato anticipato da un'allerta meteo e ha colto tutti alla sprovvista.



Il tetto della scuola media è volato via e l'edificio - che ospitava una colonia diurna - è stato evacuato. Centinaia di vigili del fuoco al lavoro, chiamati nell'Alto Garda dalle zone vicine. Anche a Baselga del Bondone è stato scoperchiato un albergo: le lamiere sono finite sulla Gardesana, bloccando a lungo la circolazione. Problemi al traffico anche all'accesso a Trento lungo la Valsugana. Danni per il vento anche in città: alle coperture del centro vaccinale e alla scuola materna di Spini di Gardolo.