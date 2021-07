Covid, mascherine trasparenti per aiutare i sordi a parlare con gli altri

In Trentino, molti anziani non udenti nelle valli pensano che la provincia sia ancora in zona rossa. Mille gli esemplari consegnati all'Ente nazionale Sordi, che ha già iniziato la distribuzione per uffici, ambulatori e tutti gli ambiti di relazione

Le mascherine anti-covid. Dispositivi di protezione individuale che per alcuni impediscono ben più che la trasmissione del virus.



E' così per i sordi. Un esempio per tutti, spiega la presidente dell'Ente nazionale Sordi del Trentino, Brunella Grigolli. Il fatto che molti anziani nelle valli pensino che la provincia trentina sia ancora in zona rossa.



"Tanti sordi sono rimasti in casa, perché all'interno degli uffici non hanno voluto adattarsi alla loro necessità di comunicazione, abbassando la mascherina. Ci sono persone sorde che sono a casa da un anno e che soffrono molto".



Le persone affette da sordità in Trentino sono circa 600. Negli ultimi dodici mesi, senza più poter leggere il labiale degli altri, hanno avuto difficoltà di accesso a uffici, informazioni, servizi. Costretti a rinunciare a pratiche, documenti, formazione scolastica in presenza. E non solo.



La presidente dell'Ente sordi trentino spiega: "Soprattutto nell'ambito lavorativo è stato molto difficile. Oppure dal dottore, in ambito sanitario: se il medico parla con la mascherina, infatti, per noi è impossibile comunicare. Alcuni fanno fatica a vedere il labiale anche perché si parla a troppa distanza".



Le mille mascherine trasparenti consegnate dalla Provincia a ENS, potrebbero iniziare a fare la differenza. Grigolli: "Finora eravamo anche dubbiosi se, quando incontravamo una persona, ci avesse salutato o meno. Con queste mascherine trasparenti si può anche vedere. Finalmente".



E in attesa che si possa tornare alla normalità, la presidente di ENS guarda anche all'aspetto emotivo dei rapporti sociali: "Almeno il sorriso, adesso, lo possiamo vedere. Mancava a tutti tantissimo!".