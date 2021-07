Tgr in 60 secondi del 22 luglio 2021

Le principali notizie della giornata in un minuto

Green pass slitta al 5 agosto l'applicazione della misura ma sarà linea dura servirà anche per sedersi al tavolo di bar e ristoranti nei locali chiusi

****************

E' ancora polemica sulle indennità dei consiglieri regionali, sospeso l'adeguamento annuale fino a fine legislatura. Dalla prossima legislatura la rivalutazione non avverrà più ogni anno bensì ogni 5. Contrari i sindacati

******************

Per chi si appresta ad andare in vacanza all'estero questo è un periodo pieno di incertezze.

Due i siti di riferimento per informarsi viaggiare sicuri della Farnesina e Re Open dell'Unione Europea

*****************

Tornare ai Voucher semplificati e ingressi facilitati per gli stagionali

Queste alcune delle richieste emerse dall'assemblea annuale di Coldiretti in Trentino

****************

Ogni anno in Trentino più di 500 bambini assistono alle violenze in famiglia.

Da ottobre gli insegnati trentini, nelle scuole di ogni ordine, frequenteranno 12 ore di formazione sulla cosiddetta violenza assistita.

**************

Dati Covid, nessun decesso, 44 i nuovi positivi riscontrati su oltre 1600 tamponi.

535.000 vaccinazioni di cui 219.000 richiami