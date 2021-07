Tgr in 60 secondi del 26 luglio 2021

Le principali notizie di oggi, lunedì 26 luglio, in un minuto

Da oggi tamponi rapidi a 18 euro per i ragazzi fra i 12 e i 19 anni: la Provincia di Trento non raccoglie l'appello dei farmacisti a rendere i test gratuiti o quasi per i figli dei turisti

################

Tre grandinate i sette giorni, Danneggiati in Trenitno oltre 1200 ettari di frutteti dalla Val di Non, All'Alta Valsugana e in Piana Rotaliana

################

Sarà un grande evento, da 120.000 persone, il 20 maggio 2022 Vasco Rossi in concerto a Trento, l'evento inaugurerà anche la Trentino Music Arena nell'area San Vincenzo a Mattarello

################

Oggi, a Trento, la prima di 4 giornate di seduta del Consiglio provinciale per un assestamento di bilancio che prevede investimenti per 250 milioni. 8000 emendamenti delle minoranze

################

Da Lavis fino a Padova, un'inchiesta ha portato alla luce casi di caporalato nel colosso dell'editoria di Grafica Veneta.

################

Settimo Brenta Open Day fino al rifugio Tuckett in cordata con i disabili e i membri dell'associazione Dolomiti Open e gli studenti del Liceo della Montagna di Tione