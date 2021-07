TGR in 60 secondi del 5 luglio

Le notizie del giorno in Trentino, raccontate in un minuto

Dopo lo scontro, le fiamme: sulla Maza, la strada fra Arco e Nago Torbole, schianto nella notte e vettura in fiamme: feriti, ma ma sono usciti in tempo dall'abitacolo, i quattro giovani coinvolti. Intervento dei pompieri di Arco.



Spostare la data del richiamo del vaccino: tante le richieste, sarà possibile sì, ma non si sa ancora da quando. Probabilmente entro la fine della settimana.

Intanto il 5 luglio nessun nuovo contagio (non accadeva dal 16 agosto 2020) ma c'è un nuovo decesso.



Già seimila persone nel 2021 hanno chiesto e ottenuto aiuti alimentari a Trento. E ora il Comune lancia una raccolta fondi online per sostenere chi non riesce a fare la spesa



Al Buoncosiglio la mostra su Fede Galizia, pittrice trentina del '500. tanta curiosità anche da pubblico femminile attratto dalla storia della "mirabile pittoressa".



Tempo di funghi: per ora non sono abbondanti ma è ricominciato in piazza Vittoria a Trento il servizio di consulenza sulla raccolta dei funghi in collaborazione fra Comune, Azienda Sanitaria e Gruppo Micologico Bresadola.