Processo per l'abbattimento di KJ2, iniziata l'audizione dei testimoni

L'orsa, responsabile di due aggressioni, venne abbattuta nell'agosto 2017. Due gli imputati, tra cui l'ex presidente della Provincia Ugo Rossi

Il processo per l'abbattimento dell'orsa Kj2 - che vede imputati l'ex presidente Ugo Rossi e il dirigente Maurizio Zonin - è entrato nel vivo, con la prima udienza in cui sono stati ascoltati testimoni.



Kj2 è stata uccisa dalla Forestale ad agosto 2017, durante le operazioni di cattura, quando aveva già all'attivo due aggressioni. La prima a Cadine nel 2015 ai danni di Wladimir Molinari e la seconda a luglio 2017 vicino ai laghi di Lamar. In quel caso era stato il pensionato Angelo Metlicovec a subire l'attacco.



Per ricostruire quanto accaduto nel tribunale di Trento sono stati ascoltati diversi testimoni, compresi i membri della squadra orso provinciale. Al processo sono state accolte come parti civili sei associazioni ambientaliste.



L'ex presidente della Provincia, presente in aula, si è detto tranquillo.