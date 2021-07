Sei famiglie trentine su dieci non riescono a risparmiare

La fotografia preoccupante presentata dall'Agenzia della famiglia di Trento al Consiglio delle autonomie

E' difficile arrivare a fine mese? Molto difficile. Lo dicono e lo ripetono in molti.

Voci dal ricco Trentino, al tempo della crisi, dove sono in aumento le famiglie in difficoltà. I dati sono stati presentati dall'Agenzia per la famiglia ai sindaci trentini riuniti al Consiglio delle autonomie: il 58% delle famiglie non riesce più a risparmiare, una famiglia su cinque non può affrontare spese impreviste e una famiglia su tre giudica scarse o insufficienti le proprie risorse. Una fotografia preoccupante, legata alla crisi economica (prima) e poi al Covid. Se il compito di trovare una soluzione a questo disagio crescente è della politica, intanto la rete di sicurezza - lo dicono ancora i dati forniti dalla Provincia - è la famiglia e la rete di parenti. Intanto i trentini (e i nuovi trentini) adottano diverse strategie per risparmiare, si cercano le offerte, si gira per negozi diversi. Ma per alcuni, se si vuole mangiare, il risparmio è impossibile.