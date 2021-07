Calcio, in Trentino arrivano 6 squadre di Serie A e 5 di B per i ritiri

Un settore - quello dei ritiri - ancora non ai livelli pre-pandemia, spiega Maurizio Rossini, direttore Trentino Marketing. Ma che registra la fiducia di tante squadre verso le location trentine, per affidabilità, ospitalità e capacità gestionali

La pandemia non è ancora debellata. Ma il calcio che conta torna in Trentino per i ritiri pre-campionato, dopo un anno di assenza forzata causa Covid.



Almeno sei le squadre di serie A e cinque di B che hanno prenotato le loro sedi in località trentine. E ci sono altri quattro team della massima serie (Juventus, Roma, Atalanta e Salernitana) ancora senza sedi definite.



Il Napoli, assente nel 2020, raggiunge per il decimo anno Dimaro, dal 15 al 25 luglio. Così anche il Cagliari, di nuovo a Pejo, il Bologna, per il terzo anno a Pinzolo dal 14 al 24 luglio, e la Fiorentina, che torna a Moena dal 17 al 31 luglio.



L'Hellas Verona è arrivata oggi a San Martino di Castrozza.



Completa il plotone della massima serie lo Spezia, dal 28 luglio al 7 agosto a Ronzone, in alta Val di Non. Dove oggi arriva il Monza, in serie B.



Tra i cadetti, domani la Spal è a Mezzana. E presto arriveranno in Trentino anche Cittadella, Cremonese e Lecce.



Un settore, quello dei raduni pre-campionato, ancora non tornato ai livelli del 2019 per la provincia. Lo dice alla Tgr Maurizio Rossini, direttore di Trentino Marketing. Che comunque sottolinea come in un anno così delicato e ancora incerto, tante società abbiano scelto le località trentine per l'affidabilità, l'ospitalità e la capacità di gestire eventi impegnativi quali i ritiri.



Rossini conferma che si potranno seguire allenamenti e amichevoli in presenza, nel rispetto delle normative anti-Covid. E che ci saranno anche eventi di piazza. Ma raccomanda ai tifosi in arrivo di evitare assembramenti e avere buon senso.



Con l'auspicio che a godersi i nuovi campioni in arrivo siano soprattutto i bambini. Ogni anno, di fatto, i veri protagonisti - tra autografi e selfie - dei ritiri pre-campionato programmati in Trentino.