Caso Pedri, riunione domenicale in Provincia: "Ridare fiducia alla sanità"

Il presidente Fugatti incontra il nuovo commissario dell'Apss, Ferro, insieme all'assessora Segnana: "Deve ridare serenità dopo gli esiti della commissione d'inchiesta ma anche proseguire il lavoro organizzativo di Benetollo"

Palazzo della Provincia, domenica mattina: il presidente Maurizio Fugatti è seduto di fronte al nuovo commissario dell'Azienda sanitaria, Antonio Ferro. Attorno al tavolo, anche l'assessora Stefania Segnana, il dirigente della Sanità, Giancarlo Ruscitti, e il direttore generale Paolo Nicoletti. E' la riunione che conferma che qualcosa è cambiato.



Sabato le dimissioni (confermate) del direttore generale Pierpaolo Benetollo, e soprattutto il trasferimento del primario di Ginecologia dell'ospedale Santa Chiara, Saverio Tateo, dopo che le 110 testimonianze raccolte dalla commissione d'inchiesta interna dell'Azienda sanitaria hanno confermato una situazione "critica" in reparto. Elementi portati alla luce dalla scomparsa di Sara Pedri, la ginecologa 31 enne di cui non si hanno tracce dal 4 marzo scorso.



Al dottor Ferro, finora direttore sanitario e presidente della stessa commissione d'inchiesta, la Giunta provinciale chiede concretezza: "Riportare serenità - ha detto il presidente Fugatti al termine della riunione - e proseguire il buon lavoro di riorganizzazione sanitaria iniziato da Benetollo. E poi c'è ovviamente la gestione del Covid".



Le opposizioni chiedono alla Giunta di approfondire in Aula la gestione del caso Tateo, lunedì 19 luglio ci sarà una seduta apposita del Consiglio provinciale. Intanto è intervenuta la Cisl medici per invocare il rispetto dello stato di diritto: contro il primario, dice il sindacato, non ci sono ancora provvedimenti definitivi.