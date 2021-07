Saluta il questore Cracovia: reati in calo, lavorare su sicurezza percepita

Dal 1 agosto il capo della Questura trentina andrà in pensione. Lunghi applausi dei colleghi, saluto commosso del Commissario di Governo Lombardi

Il saluto commosso fino alle lacrime del prefetto Sandro Lombardi, il regalo di una meravigliosa serigrafia antica del Duomo di Trento, i lunghi applausi dei colleghi.

Così oggi la questura ha salutato Claudio Cracovia che dal 1 agosto sarà in pensione.



Un funzionario che viene dalla gavetta, cominciata nei primi anni 80. Nel 2001 era stato insignito dell'onorificienza di Cavaliere dell'Ordine al merito della Repubblica e dell'attestato di Pubblica Benemerenza per l'opera prestata in occasione dell'alluvione in Piemonte dell'anno precedente.



Saluta Trento ricordando che i crimini qui sono in calo, ma che c'è ancora da lavorare sulla percezione della sicurezza.



E intanto la rassicurazione sulle ipotesi di rave party previsto da questa sera e per due giorni a Mori, in località Pannone. Era stato pubblicizzato da volantini e così le forze dell'ordine sono già intervenute per dare supporto alla vigilanza comunale. Presidi sono già stati disposti per scongiurare la festa a oltranza e gli assembramenti.