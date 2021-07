Vigolo Vattaro celebra l'anniversario dalla morte di santa Paolina

Dal Trentino di metà Ottocento al Brasile, Amabile Paolina Visintainer fu impegnata nella cura dei malati e fondò una congregazione. Venne proclamata santa nel 2002

Si intreccia con la storia del Trentino di metà '800 la vicenda umana e spirituale di Amabile Visintainer, la prima santa del Trentino.

L'anniversario della morte di santa Paolina, il 9 luglio del 1942, viene celebrato a Vigolo Vattaro, il paese dove Amabile nacque nel 1865 e da dove emigrò in Brasile: destino comune di una generazione di lavoratori travolti da una drammatica crisi economica.

Nello stato di Santa Catarina quegli emigrati fondarono Nova Trento e Vigolo del Brasile, come racconta il documentario sulla santa curato da Carlo Bridi e dal quale sono tratte queste immagini.

Fu qui che Amabile si dedicò a curare i malati nell'"ospedaletto" intitolato a Vigilio patrono di Trento e diede vita alla congregazione delle Piccole Suore dell'Immacolata Concezione.

Nel 1991 a Florianopolis la betificazione. Papa Wojtyla la proclamò santa nel 2002.

Il culto della santa Paolina lega il paese sull'altopiano della Vigolana con le comunità dei discendenti di emigrati trentini in Brasile.

Celebrandone l'anniversario a Vigolo Vattaro, alla presenza dell'arcivescovo Lauro, si rinnova anche il ricordo della travagliata storia di povertà e riscatto delle genti del Trentino.