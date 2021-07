Cisl scuola: "A settembre in Trentino servirà più personale"

A Trento l'assemblea nazionale di Cisl scuola, giovedì la giornata conclusiva con l'intervento del segretario nazionale Luigi Sbarra. Al centro tutte le incertezze sulla ripartenza delle lezioni a settembre, dalla Dad al personale

Così il segretario generale della Cisl Luigi Sbarra, pochi dubbi dunque per il sindacato, niente dad e assunzioni sono la formula, e c'è anche l'accordo firmato - ci ha detto - il 20 maggio col governo per il rafforzamento degli organici. Il tempo però corre, dice la segretaria provinciale Stefania Galli secondo cui la provincia di Trento avrebbe dovuto riconfermare il personale selezionato con le assunzioni straordinarie per il Covid. Dalla provincia rispondono che il piano prevede flessibilità, seguiremo, ha detto l'assessore Bisesti, l'andamento dei contagi e ci adegueremo.