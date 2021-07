Test invalsi, Trentino al top. Bisesti: "La presenza ha premiato"

Nei test nazionali di inglese, italiano e matematica, il Trentino unico in Italia a non aver peggiorato le performance. Intanto, per settembre la Provincia pensa a un possibile potenziamento degli organici

Si direbbe i primi della classe, soprattutto in inglese. Gli studenti trentini svettano in cima alla classifica dei test Invalsi. Mentre a livello nazionale il quadro è preoccupante: solo alle medie il 39% degli alunni i non ha raggiunto risultati adeguati in italiano, il dato sale al 45% in matematica...



Non così in Trentino, dove la scuola, alla prova della pandemia, è riuscita a superare i risultati del 2019.



In dettaglio: per quanto riguarda le seconde classi della primaria il risultato medio è stato di 208 per italiano (205 la media nazionale) e 205 per matematica (198); per le quinte, 204 per italiano (205) e 199 per matematica (198); per la terza media, 209 per italiano (196) e 211 per matematica (193); per la quinta superiore, 215 per italiano (190) e 221 per matematica (191).



Passando all'inglese, questi i risultati: per le quinte classi della primaria, il 95% ha raggiunto l'obiettivo A1 nel Reading (92% la media nazionale) e l'89% nel Listening (82%); per le terze classi delle medie l'obiettivo A2 è stato raggiunto dal 90% nel Reading (76%) e dall'86% nel Listening (59%); nelle quinte classi delle superiori l'obiettivo B2 è stato raggiunto dal 79% degli studenti nel Reading (69%), e dal 49% nel Listening (37%).



"Ci sono due punti di partenza per spiegare questi risultati", spiega la sovrintendente Viviana Sbardella. "Uno è la maggior presenza a scuola, che il Trentino ha sempre cercato di garantire, l'altro è la solidità del sistema scolastico provinciale già prima della pandemia"



Certo anche in provincia di Treno gli studenti fragili e a rischio dispersione ci sono, ma dalle prove invalsi non emergono situazioni insufficienti. Mentre cresce il numero delle eccellenze. Lo spiega Luciano Covi, direttore di Iprase, istituto che nei corsi di formazione online ha coinvolto quest'anno 10mila docenti: "Li chiamo gli studenti rinascimentali, top level soprattutto in matematica e inglese. Le percentuali sono molto alte".



Per l'assessore Bisesti, "è stata certamente premiata la didattica in presenza". Obiettivo che si vorrebbe tenere anche a settembre, così - tra i vari scenari di rischio - la provincia pensa a un potenziamento degli organici. "Se la situazione dovesse peggiorare, vorremmo essere pronti a fornire alle scuole personale aggiuntivo per permettere la continuità".