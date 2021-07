Scuola in presenza, ma la Pat non assumerà altro personale

"Il piano straordinario per la scuola è costato 30 milioni di euro solo per il personale, dobbiamo valutare attentamente il prossimo anno", così l'assessore all'istruzione Mirko Bisesti che assicura "si rientrerà in presenza"

Ruota tutto intorno alla questione del personale il dibattito sulla scuola trentina in vista del nuovo anno. Tocca all'assessore all'istruzione Mirko Bisesti però fare i conti nelle casse provinciali. In sostanza, con una flessione del Pil provinciale intorno al 10 per cento, la PAT deve pianificare con attenzione lo stanziamento di risorse - anche per il personale scolastico del prossimo anno. E men che meno - se diventasse strutturale - la provincia si può permettere ora una spesa da 30 milioni di euro all'anno in più per la scuola. Anche per questo, bisogna puntare a piano di rientro dall'emergenza.