Green pass sul posto di lavoro: i sindacati trentini frenano

Cgil Cisl e Uil perplesse sull'ipotesi di un obbligo vaccinale sul posto di lavoro in assenza di una cornice normativa

Vaccino obbligatorio o Green pass per entrare in fabbrica o in ufficio, pena lo spostamento o la sospensione del dipendente. La proposta è stata lanciata da Confindustria, e accolta anche dagli industriali trentini, sollevando un dibattito acceso con i sindacati, schierati a difesa del diritto al lavoro.



Cgil, Cisl e Uil del Trentino non chiudono all'idea dell'obbligo vaccinale, specificando però che, grazie ai protocolli adottati, finora nei luoghi di lavoro si è riusciti a limitare i contagi.



Andrea Grosselli, segretario generale CGIL, mette dei paletti: quale sia l'iniziativa, non può essere imposta da una circolare privata bensì da una legge o dall'accordo nazionale tra le parti sociali. Sulla stessa linea Walter Alotti della UIL, che solleva anche il delicato tema degli stipendi e la necessità di una cornice legislativa. Michele Bezzi, Cisl, invita quindi a rallentare.



Nel servizio l'intervista ai tre segretari.