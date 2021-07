Green pass, niente tamponi gratis per i ragazzi tra i 12 e i 19 anni

Il capo Dipartimento salute della PAT, Ruscitti: "Non riusciamo a coprire i costi per i vacanzieri". Grana certificati post-vaccini 'fantasma': centinaia di cittadini, medici e farmacisti non riescono a scaricare il documento necessario per le ferie

Novità nelle farmacie comunali di Trento. Chi ha tra 12 e 19 anni paga il tampone 18 euro anziché 22.



Obiettivo: favorire le famiglie con figli non vaccinati. Che dal 6 agosto, per tutte le attività al chiuso, dovranno esibire il green pass.



Il direttore del Dipartimento sanità provinciale, Giancarlo Ruscitti, ha chiarito alla Tgr che la Provincia non potrà aiutare le farmacie a ridurre ulteriormente il costo dei tamponi, come proposto dall'Ordine dei farmacisti. Dunque, niente test gratis, né a costo simbolico per i vacanzieri estivi in Trentino.



Intanto, si allargano le proteste in provincia per l'impossibilità di scaricare il documento digitale post-vaccinazione. Colpiti da questo 'bug' cittadini, medici ospedalieri a Rovereto e medici di base in vari territori del Trentino. Ma non solo.



Tiziana Dal Lago, presidente dell'Ordine farmacisti di Trento: "Ci sono circa 200 farmacisti che hanno ricevuto la seconda dose l'11 marzo e che non riescono a scaricare il green pass".



Per coloro che hanno riscontrato la difficoltà, sono a rischio gli ingressi in locali, cinema o musei. Ma anche in ospedale o nelle RSA. Se la situazione non si sblocca entro dieci giorni, tanti avranno problemi per le ferie. Una beffa.



E mentre i ristoratori trentini paventano fino al 30 per cento di prenotazioni annullate ad agosto, l'assessore provinciale al Turismo, Roberto Failoni, fa i conti con i limiti dell'autonomia: "Già da ora - sottolinea Failoni - ci stiamo mettendo al lavoro per capire se la Provincia può intervenire. Perché non possiamo varare un provvedimento che poi rischia l'impugnativa".