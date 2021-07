Il Tg in 60 secondi del15 luglio 2021

Tornano i ricoveri in Trentino per il Covid 19, aumentano anche i contagi. Questa e altre notizie nel nostro Tg in meno di un minuto

Ieri 24, oggi 23 nuovi contagi in trentino. E i reparti covid degli ospedali che tornano a ricoverare due pazienti, uno dei quali in terapia intensiva. Gli attualmente positivi tornano a essere una novantina, erano meno di 50 appena 48 ore prima. Sono distribuiti in 30 comuni della provincia, il picco - 12 - a Riva del Garda.



Test Invalsi, il Trentino unico in Italia a non aver peggiorato le performance. Merito anche della scuola in presenza, dice la sovrintendente Sbardella. Per settembre possibile potenziamento degli organici.



Torna a Trento domani il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Prenderà parte alla cerimonia per la laurea alla memoria di Antonio Megalizzi. E' la quinta visita di Mattarella in provincia.



E' iniziato il ritiro precampionato del Napoli a Dimaro. La squadra è arrivata in albergo all'ora di pranzo. Attorno al campo di Carciato, 700 posti disponibili ma accesso solo su prenotazione e con green pass.