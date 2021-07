Tgr in 60 secondi dell'8 luglio

Le notizie del giorno raccontate in un minuto

Una sequenza eccezionale: il faccia a faccia fra un orso e una femmina di lupo. Immagini da una fototrappola del naturalista Massimo Vettorazzi in una zona non distante da Trento.



temporali e raffiche di vento a 90 all'ora sul Trentino: capannone scoperchiato a Scurelle, danni anche al centro vaccinale di Trento sud. Scoperchiato il supermercato Lidl a Torbole. Piante abbattute sul Manghen. Ed è di nuovo allerta gialla.



Come tornare a scuola in settembre: l'assessore Bisesti dice: "Il piano straordinario per la scuola in provincia di Trento è costato 30 milioni di euro solo per il personale, dobbiamo valutare attentamente il prossimo anno, ma si rientrerà in presenza".



Coldiretti in piazza a Trento contro i cinghiali, piaga dell'agricoltura: bisogna abbatterli.

Gli animalisti: la caccia non risolve il problema



Il ciclismo attraverso gli scatti degli artisti di Magnum, una delle agenzie fotografiche più prestigiose al mondo.

La mostra è ospitata a Castel Caldes, in val di Sole.