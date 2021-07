Tgr in 60 secondi del 18 luglio 2021

Dalla sanità, alla fiera ExpoShuh alla stagione delle ciliegie: queste e altre notizie dal Trentino raccontate in un minuto nel Tg in 60 secondi

Domani Consiglio provinciale straordinario per fare il punto sulla sanità trentina, dal caso Pedri alla gestione della pandemia. Le minoranze chiederanno conto all'assessora Segnana.

Nessun decesso e 24 nuovi contagi da Covid 19 oggi in Trentino. Restano due i pazienti in ospedale, uno dei quali in terapia intensiva.

Presenze ridotte a un terzo e rigidi protocolli di sicurezza, a Riva del Garda torna Expo RivaSchuh, prima grande fiera internazionale in presenza dopo un anno e mezzo di blocco del settore.

Volano gli aquiloni nel cielo della Val di Non per la prima edizione di Castellinaria, festival internazionale dell'arte eolica sulle rive del lago di Santa Giustina.

Stagione delle ciliegie, quasi terminato il raccolto: 1800 tonnellate fra Val di Non e Valsugana dove però la produzione è stata dimezzata dalle gelate di primavera.