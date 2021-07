Le principali notizie di oggi in Trentino in 60 secondi

Sanitari no vax pronte mille lettere con l'appuntamento per il vaccino, 43 nuovi contagi in Trentino, otto milioni alla provincia per l'acquisto di autobus ecologicamente compatibili, queste e le altre notizie principali in un minuto

Sono 2100 gli operatori sanitari trentini, su un totale di 19.000 persone, che ancora non si sono vaccinati, 500 sono dipendenti dell'azienda sanitaria, circa l'8% dei lavoratori per loro pronta una seconda raccomandata

Dati in lieve aumento per quanto riguarda i contagi da Covid 19 in Trentino sono 43 i nuovi casi positivi su 1699 tamponi effettuati. Le vaccinazioni hanno raggiunto quota 530.668 di cui quasi 217.000 seconde dosi

Mercato dell'auto in affanno, giù immatricolazioni e vendite nel 2020 si è registrato un meno -30%. A luglio 2021 il calo di vendite rispetto a due anni fa del -15%

A maggio 13.000 nuovi contratti di lavoro, raddoppiano i dati del 2020 ma la ripresa resta ancora lontana dall'andamento pre pandemia del 2019

Al Trentino quasi otto milioni di euro per l'acquisto di autobus ecologici, i fondi rientrano tra quelli previsti dal PNRR per un totale di 860 milioni, dovranno essere spesi negli anni dal 2022 al 2026