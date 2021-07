Tgr in 60 secondi dell'11 luglio

Un cucciolone di orso avvistato lungo un sentiero sul monte Cornetto a Folgaria. Fugatti e Segnana incontrano Ferro, nominato commissario dell'Apss

La giunta provinciale trentina, con Fugatti e Segnana, incontra il nuovo commissario dell'Apss, Ferro. "Deve ridare fiducia e serenità dopo gli esiti della commissione d'inchiesta, ma anche proseguire il lavoro organizzativo di Benetollo", dice il presidente.



Coronavirus, restano vuoti gli ospedali trentini, nell'ultima giornata zero decessi e 6 nuovi contagiati, nessuno sopra i 60 anni. In 24 ore somministrati poco più di mille vaccini.



Avvistato un Orso sul monte Cornetto, a 1.500 metri di quota sopra l'abitato di Costa di Folgaria. L'incontro a distanza con una famiglia di turisti, dopo averli visti l'orso si è allontanato. "Evento più unico che raro", dice il sindaco Rech.



Polemiche per il concerto di Levante al castello di Arco. Lo spettacolo all'alba ha richiamato 450 persone, soprattutto da fuori regione, ma il volume della musica ha suscitato le proteste dei residenti.



Susanna Tartaro presenta al festival di Levico la sua ultima fatica letteraria, un romanzo intitolato "La non mamma".